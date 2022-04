Trauer um Franziska Mersch

Im Alter von 91 Jahren ist am Donnerstag Franziska Mersch, die Senior-Chefin des Elektro-Fachgeschäfts, gestorben.

Senior-Chefin des Elektro-Fachgeschäfts in Stukenbrock im Alter von 91 Jahren gestorben

Aufgewachsen ist Franziska Mersch in Haaren. Sie war 22 Jahre alt, als sie ihren späteren Ehemann, den Elektro-Meister Konrad Mersch, kennenlernte. Gemeinsam gründeten beide 1953 das Fachgeschäft Elektro Mersch an der damaligen Marktstraße in Stukenbrock.

„Es hat mir Freude gemacht, gemeinsam etwas aufzubauen und für andere Menschen zu arbeiten“, sagte sie anlässlich ihres 90. Geburtstages im Jahr 2020, den sie aufgrund der Corona-Pandemie nur im engsten Familienkreis begehen konnte.

1956 läuteten in die Hochzeitsglocken. Die Kinder Annette, Ulrike und Konrad Josef kamen zur Welt. Im Laufe ihres Lebens hat Franziska Mersch Höhen und Tiefen kennengelernt. Schwer traf sie der Verlust ihres Mannes, der 1974 verstarb. Mithilfe ihres Bruders Heinrich schaffte sie es, den Betrieb weiter auszubauen. Im Jahr 1996 wurde das Geschäft von ihren Kindern übernommen.

Viel Kraft schöpfte sie stets aus ihrem Glauben. In der Gemeinde St. Johannes Baptist war sie die erste Frau, die Einzug in den Kirchenvorstand hielt.

Das Seelenamt für Franziska Mersch ist am Freitag, 29. April, ab 14 Uhr in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist in Stukenbrock. Anschließend ist die Beerdigung.