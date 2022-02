Trauer um Heiner Geiersbach

Der Verein Dritte Welt und Umwelt trauert um seinen langjährigen Vorsitzenden Heiner Geiersbach, der am Mittwoch nach langer Krankheit verstorben ist.

„Heiner Geiersbach war über viele Jahre, insbesondere in den Gründerjahren des Awassa-Kinderdorfes in Südäthiopien der wesentliche Unterstützer dieses Kinderdorfes“, erklärt Hans-Jürgen Oppermann. So organisierte er Sponsorentreffen, warb viele Spenden ein und unterstützte Aktivitäten, mit denen das Kinderdorf vielen Kindern Schul- und Ausbildungsstätten anbieten konnte, auch ein Heim für Waisenkinder wurde gefördert. Regelmäßig besuchte Heiner Geiersbach Äthiopien.

Die Trauerfeier ist an diesem Samstag um 12 Uhr in der evangelischen Kirche in Beverungen, die Beerdigung im Anschluss auf dem Stadtfriedhof.