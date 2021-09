Trauer um Karl-Heinz Sieker

Mit seinem Sortiment von Spielzeug und Haushaltswaren war er einer der wenigen verbliebenen Facheinzelhändler im „Dorf“ und hat damit seinen eigenen wichtigen Beitrag zur Ortskernbelebung geleistet. Ob Barbiepuppen, Schlitten, Pfannen oder Dichtungsringe für Espressokannen – bei Sieker gab es alles. Mehr als 80 Jahre existierte das Geschäft, das sein Vater Heinrich 1937 gründete, damals als Haushalts- und Eisenwarenladen im Haus Meier an der Ecke Mühlenstraße/Bahnhofstraße. 1950 zog Sieker in einen Neubau an der Queller Straße und nahm fünf Jahre später auch Spielwaren ins Sortiment auf. In Brackwede hatte Karl-Heinz Sieker Einzelhandelskaufmann gelernt, 1963 kehrte er nach Steinhagen zurück und übernahm 1975 das elterliche Geschäft. Drei Jahre später wurde der Laden am Fivizzanoplatz errichtet.

