Viele Besucher lieben an Libori die Kirmes und die Fahrgeschäfte, aber es gab Zeiten, da waren auch die Schausteller Stars: so wie die Parpalioni-Zwillinge. Nach seinem Bruder Waldo, der 2019 verstarb, trauert der Paderborner Schaustellerverein nun auch um Manfred Parpalioni. Er verstarb am vergangenen Sonntag im Alter von 92 Jahren, wie seine Tochter Corinna mitteilt.

So kannten ihn viele: Manfred Parpalioni mit seiner Frau Brigitte am Pferderennspiel „Kentucky Derby“.

Über Jahrzehnte prägte Manfred Parpalioni die Kirmeswelt in der Region, speziell auch die in Paderborn. Generationen von Kindern spielten zu Libori an seinem Pferderennspiel „Kentucky Derby“, das er fast 40 Jahre lang in der Nähe des Rosentores aufbaute.