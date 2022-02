Trauer um Walter Hellmuth

Warburg

Trauer um den Warburger Altbürgermeister Walter Hellmuth. Der CDU-Politiker ist am Mittwoch im Alter von 80 Jahren verstorben. Das hat Bürgermeister Tobias Scherf am Mittwoch in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke mitgeteilt. Es sei eine traurige Mitteilung, die ihn treffe, sagte Tobias Scherf. Die Lokalpolitiker legten dem Altbürgermeister zu Ehren eine Schweigeminute ein.