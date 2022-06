Trauer um Werner Efing

Langjähriger Chef der Arbeitgeberverbände engagierte sich vielfältig in Bielefeld und der Region

Bielefeld

Rheinländer im Herzen, Bielefelder mit Leib und Seele und Kosmopolit aus Überzeugung: Wirtschaft und Kultur in der Stadt trauern um Dr. Werner Efing, der am Mittwoch im Alter von 72 Jahren gestorben ist. Bielefeld verliert einen vielfältig engagierten Mann, der sich auch in politische und gesellschaftliche Debatten einbrachte.

Von Andreas Kolesch