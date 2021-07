Trauerflor an allen Feuerwehrfahrzeugen im Kreis Paderborn

Paderborn

Bei Hilfeleistungseinsätzen der Feuerwehren im Märkischen Kreis sind in dieser Woche zwei Feuerwehrleute im Einsatz ums Leben gekommen. In Altena ertrank ein 46-Jähriger, nachdem die Flutmassen ihn bei einer Menschenrettung mitgerissen hatten. Ein 52-jähriger Feuerwehrangehöriger verstarb in Werdohl, nachdem er im Einsatz kollabiert war.