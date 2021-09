Traum von einer Zukunft zerplatzt

Die Geschichte, die den 20-Jährigen hinter Gitter brachte, beginnt Mitte März. Aufgrund eines anonymen Hinweises gerät ein Haus an der Riemekestraße in den Fokus der Paderborner Drogenfahnder. Bei einer Observierung wird ein junger Mann beobachtet, der – wie einer der beteiligten Polizisten vor Gericht als Zeuge berichtet – ein für Rauschgiftdealer typisches Verhalten an den Tag legt: Er verlässt das Haus mehrfach kurz, um sich mit einer anderen Person ein paar Meter entfernt zu treffen, und diese Begegnungen dauern höchstens eine Minute. Eine Streife kontrolliert den Albaner und findet, was die Beamten vermuten: Der 20-Jährige hat Kokain in den Hosentaschen, 25 Gramm, einen großen Teil davon in fertig verpackten Verkaufseinheiten. Außerdem 875 Euro in bar, allerdings in der Unterhose.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar