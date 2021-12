Traum von großer Liebe erfüllt sich nicht

Aus der Traum von der großen Liebe. Aus dem Bielefelder Rinderhalter Torsten Zerbe und Karin ist in der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ kein Paar geworden.

Am Dienstagabend zeigte der Sender die letzte Folge der aktuellen Staffel mit Moderatorin Inka Bause (links). Nachdem die Frührentnerin nach der Hofwoche in Bielefeld wochenlang nichts mehr von Torsten gehört hatte, suchte sie per SMS den Kontakt machte Schluss mit dem 52-jährigen Landwirt.

Aber so richtig gepasst hat es wegen Karins Hunden sowieso nicht. „Eine Frau mit Hunden auf den Hof nehmen, das würde ich nicht mehr tun. Das habe ich jetzt gelernt“, sagte Torsten Zerbe.