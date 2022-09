Den heruntergekommenen Schärenkreuzer hatte ein Segler 2018 in einer Scheune im nordschwedischen Sundsvall entdeckt. „Der Mann hatte sich in das Boot verliebt, und wir sollten es restaurieren“, erzählt Jens Dannhus (51).

Die Holzbootwerft Fricke & Dannhus am Dümmer wird 125 Jahre alt und feiert am Wochenende

Mit einem Anhänger holte er das Holzschiff aus dem 1800 Kilometer entfernten Küstenort nach Hüde (Landkreis Diepholz) an den Dümmer. Dort wurde der Oldtimer innerhalb eines Jahres auf der Werft Fricke & Dannhus in seinen Urzustand versetzt. Der Familienbetrieb, der sich auf Holzboote spezialisiert hat, wird in diesen Tagen 125 Jahre alt – und feiert sein Jubiläum am Samstag (24. September) von 14 bis 18 Uhr mit einem Tag der offenen Werft.