Traumjob mit großen Fußstapfen

Markus Tempelmann tritt am 1. Januar die Nachfolge des Paderborner Kämmerers Bernhard Hartmann an

Paderborn

Markus Tempelmann ist der neue Chef der Finanzen in der Paderborner Stadtverwaltung. In der letzten Sitzung des Rates ist er von Bürgermeister Michael Dreier vereidigt worden. Der 3. Januar ist sein erster Arbeitstag an der Pader. Doch bevor er durchstarten kann, galt es noch einige Dinge zu regeln.

Von Ingo Schmitz