Traumjob Müllwagenfahrerin

Sie schwingt sich lässig auf den Fahrersitz des orangen Brummis und lässt den Motor an. Dann rollt Clara-Sophie Stellmacher mit dem Entsorgungsfahrzeug der Firma Berg vom Hof. Die 20-Jährige macht sich auf den Weg, um den Müll in Bünde, Kirchlengern und Hiddenhausen abzufahren.

Bünderin Clara-Sophie Stellmacher sitzt am Steuer von XXL-Brummis – Lebensgefährte ist auch für Hiddenhauser Entsorger Berg unterwegs

Für sie ist die Ausbildung zur Berufskraftfahrerin ein Traumjob. Und ganz nebenbei hat die Bünderin bei ihrem Arbeitgeber in Hiddenhausen auch noch ihren Traummann kennen gelernt. Philipp Hauer (28) lenkt ebenfalls schwere Fahrzeuge des Entsorgungsbetriebs Berg. „Meist ist man alleine unterwegs. Die Nachholtouren am Samstag, wenn beispielsweise ein Feiertag in der Woche war, habe ich aber auch schon öfter mit meinem Freund zusammen gefahren“, sagt Stellmacher. Dann mache die Arbeit natürlich gleich noch mehr Spaß.