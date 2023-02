Traute Prinzessin zur Lippe wurde 98 Jahre alt

Detmold

Sie liebte ihren Staudengarten, sammelte moderne Kunst, engagierte sich sozial und hatte Sympathien für „Fridays for Future“: Traute Prinzessin zur Lippe ist am Samstagabend mit 98 Jahren gestorben. Ihre Familie sei in den letzten Stunden bei ihr am Krankenbett im Schloss gewesen, hieß es.