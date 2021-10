Trauzimmer im Heimathaus geplant

Tengern traut sich etwas. Der Heimatverein Tengern möchte in seinem Heimathaus ein Trauzimmer einrichten. Mitglieder des Vereins, Vertreter von Politik und auch ein Standesbeamter haben sich von diesen Planungen vor Ort jüngst ein Bild gemacht.

Ortsteilgespräch in Tengern: Bürgermeister Michael Kasche spricht verschiedene Themen an

Es gibt Planungen, Im Heimathaus in Tengern ein Trauzimmer einzurichten.

Der Heimatverein darf mit Unterstützung rechnen. „Wir haben uns für das Projekt für die Ortschaft Tengern entschieden und Mittel aus dem Heimatfonds ‚Alle 8‘ beantragt“, erklärte Ortsvorsteher Karl-Heinz Kröger beim Ortsteilgespräch in der Aula der Grundschule Tengern. Diese Zusammenkunft war die letzte Station für Bürgermeister Michael Kasche auf seiner „Ortsteilgesprächs-Reise“ durch die acht Ortschaften, um zu erfahren, was in den Dörfern von Interesse ist.