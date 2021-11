Treffen der Generationen

Es gibt viele Gründe, einen Baum zu pflanzen: anlässlich besonderer Lebensereignisse wie Geburten oder Hochzeiten, als lebendige Erinnerung an einen verstorbenen Menschen, zur Förderung der biologischen Vielfalt und damit des Umweltschutzes oder als symbolträchtiges Zeichen für die Zukunft. Im Bürgerwald der Stadt Bünde kommt all dies zusammen.

Vor zwei Jahren wurde die Bürgerwaldfläche an der Stettiner Straße neben dem Friedhof Spradow mit einem ersten Pflanzfest eingeweiht. Seitdem hat sich dort eine Menge getan. Zu den anfänglich 44 Bäumen gesellten sich 2020 weitere 51 und in diesem Jahr noch einmal 31 heimische Arten. Das Interesse vieler Bünder, sich eines bestimmten Datums oder eines besonderen Ereignisses in ihrem Leben mit einem Baum nachhaltig in Erinnerung zu rufen, scheint also ungebrochen.