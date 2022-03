Treffen mit dem Hardrockhasen

Tanzende und hüpfende Kinder, die mit großer Freude die meisten Lieder mitsingen: Dieses Bild bot sich am Sonntagnachmittag beim Konzert mit der Band „Randale“ im Begegnungszentrum Druckerei in Bad Oeynhausen.

Musik für Kinder muss nicht in den Ohren der Eltern schmerzen: Das hat die Band „Randale“ einmal mehr in der Druckerei unter Beweis gestellt.

Das Begegnungszentrum hat sich so am Sonntag in eine kleine Kinderdisco verwandelt – ein bunter, lauter und abwechslungsreicher Nachmittag für Kinder und deren Eltern. Die Bielefelder Band bietet bei ihren Auftritten eine musikalische Mischung aus Rock, Metal, Punk, Rap und Pop. Inhaltlich geht es in den Texten um „Sandkastenrocker“ und Einhörner, Fledermäuse oder auch den Hardrockhasen Harald.