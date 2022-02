Tresor aus Paderborner Bäckereifiliale gestohlen

Paderborn-Sande

Statt auf frische Brötchen, Brot und Kuchen hatten es Diebe bei einem Einbruch in eine Paderborner Bäckereifiliale auf einen kleinen Wandtresor abgesehen. Zu dem Diebstahl kam es laut Polizeiangaben in der Nacht zu Dienstag an der Sennelager Straße im Paderborner Stadtteil Sande. Die Polizei sucht Zeugen.