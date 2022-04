Tresor aus Paderborner Kita gestohlen

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, gelangten der oder die Täter in der Nacht zu Dienstag auf dem umzäunten Gelände zwischen Herbert-Schwiete-Ring und Am Niesenteich in die Kita an der Detmolder Straße. Dort entwendeten die Einbrecher einen etwa 40 mal 30 Zentimeter großen Schranktresor.

An der Wewerstraße gelangten bislang unbekannte Täter über eine Terrassentür in eine Bäckerei. Beute machten sie keine. Die Tatzeit lag hier laut Polizei zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 11 Uhr.

Zahlreiche weitere Einbrüche beziehungsweise versuchte Einbruchsdelikte registrierte die Polizei zwischen Montag und Dienstag zudem in den Wohngebieten zwischen der Riemekestraße und der Bahnhofstraße. So versuchten unbekannte Täter zwischen Montag 12 Uhr und Dienstag 18 Uhr, in mehrere Häuser in der Bernhard-Köthenbürger-Straße einzudringen. Sie blieben erfolglos. Gewaltsam Zutritt in eine Wohnung verschafften sie sich hingegen zwischen 18 und 7.40 Uhr in der Karl-Sonnenschein Straße. Ein weiterer Versuch bei einem anderen Wohnhaus scheiterte dort. Gleiches gilt für Einbruchsversuche in der Zeit von 20.30 bis 8.30 Uhr an der Anton-Heinen Straße sowie am Dienstag zwischen 0.05 und 11.15 Uhr an der Klöcknerstraße und um 0.36 Uhr an der Pontanusstraße.

Zeugen sollten sich mit Hinweisen an die Paderborner Polizei unter Tel. 05251/3060 wenden.