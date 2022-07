Tresor mit Wechselgeld im Waldbad in Spenge gestohlen

Spenge

Die Kriminalpolizei ist zurzeit Dauergast in Spenge. Nach der Körperverletzung in der Asylunterkunft an der Poststraße am Mittwoch und dem Einbruch ins Rathaus kurz danach war in der Nacht zum Freitag das Werburger Waldfreibad Ziel von Einbrechern.

Von Ruth Matthes