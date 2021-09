Trick-Betrüger kommen mit Bewährung davon

Dieser Trick war selbst Experten bislang unbekannt: Mit zugeschnittenen und nach einem speziellen Muster gefalteten Zehn- und 20-Euro-Scheinen haben ein Löhner (42) und sein Komplize (55) aus Bielefeld von November 2019 bis Anfang 2020 etwa 150 Mal Zigarettenautomaten in der Region geplündert, mehrfach auch in Herford.

Unter anderem diesen Zigarettenautomaten in der Radewig hatte das jetzt verurteilte Duo vier Mal geplündert

Die an einem Faden befestigten Scheine schoben sie in den Geldschlitz der Automaten. Diese registrierten ein ordnungsgemäßes Zahlungsmittel und warfen Zigaretten und Wechselgeld aus. Anschließend zogen die Täter den Schein an dem Faden wieder aus dem Geldschlitz heraus, um ihn erneut zu verwenden.