Trickbetrüger schlagen am Telefon zu

Die Polizei im Kreis Höxter warnt vor Telefonbetrügern – diese sind jetzt sowohl in Marienmünster als auch in Steinheim erfolgreich gewesen.

In einem Ortsteil von Marienmünster erhielt ein 55-jähriger am vergangenen Freitag gegen 19 Uhr einen Anruf von einer unbekannten Person. Diese gab sich als Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes einer Sparkasse aus. Der Anrufer behauptete laut Polizeibericht, ihm würde ein Abbuchungsauftrag vom Konto des Geschädigten in fünfstelliger Höhe vorliegen. Um den angeblichen Buchungsvorgang zu stoppen, wollte der Anrufer eine SMS senden. Diese bestätigte der Geschädigte mit einer erzeugten TAN. Bei Überprüfung seiner Kontoauszüge stellte der Geschädigte später fest, dass ein Betrag in vierstelliger Höhe von seinem Konto abgebucht wurde.

In Steinheim wurde ebenfalls am vergangenen Freitag eine 61-Jährige von einem noch unbekannten Täter betrogen, der sich gegen 14.45 Uhr am Telefon als Mitarbeiter einer Microsoft-Sicherheitsfirma ausgab. „Durch geschickte Gesprächsführung erschlich er sich Zugriff auf ihren PC. Dabei wurden von ihrem Konto unberechtigt mehrere Abbuchungen im drei- bis vierstelligen Bereich getätigt“, teilt die Polizei mit.

Wachsam sein

Die Ermittler appellieren, grundsätzlich wachsam zu sein, wenn sich Unbekannte am Telefon melden. „Spätestens, wenn es um Geld, Wertgegenstände oder die Herausgabe von persönlichen Daten geht, sollte man misstrauisch werden. Beenden Sie im Zweifel das Gespräch, legen Sie auf und informieren Sie die Polizei über den Notruf 110“, heißt es in einer Mitteilung.