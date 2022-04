Trickdieb bestiehlt älteres Ehepaar

Schloß Holte-Stukenbrocker in Bielefeld-Sennestadt überfallen

Schloß Holte-Stukenbrock/Bielefeld

Ein älteres Ehepaar aus Schloß Holte-Stukenbrock ist am Montag von einem Trickdieb an der Elbeallee in Bielefeld-Sennestadt, im Bereich des Reichowplatzes, bestohlen worden. Unter einem Vorwand öffnete der Täter die Autotür des Ehepaars und entwendete eine Geldtasche.