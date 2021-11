Trickdiebe erbeuten in Paderborn 10.000 Euro

Trickdiebe haben in Paderborn mit einer gestohlenen EC-Karte mehr als 10.000 Euro erbeutet. Vermutlich hatten sie zuvor, so die Polizei, am Bankautomaten die dazugehörige PIN ausgespäht.

Die Tat ereignete sich am Freitag vergangener Woche, 29. Oktober. Eine Frau (72) erledigte vormittags einige Bankgeschäfte an einem Bankautomaten an der Hathumarstraße. Dabei hatte sie einige Unterlagen und auch eine EC-Karte auf einer Ablage am Automaten abgelegt.

„Unbemerkt müssen hier die Trickdiebe zugeschlagen haben“, so Polizeisprecher Michael Biermann. Erst einen Tag später bemerkte die Frau, dass die EC-Karte fehlte. Bei einer Überprüfung des Kontos stellte sie fest, dass über die gestohlene Karte bereits mehrfach Abbuchungen vom Konto erfolgt waren. Mehr als 10.000 Euro fehlten bereits. Die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei. Sie erinnerte sich an ein Pärchen, das hinter ihr am Bankautomaten gestanden hatte. Womöglich waren es die Täter.

Bei dieser kriminellen Masche, das „Shouldersurfing“ genannt wird, werden meist ältere Menschen von den Tätern beim Geldabheben beobachtet, wie die Paderborner Polizei erklärt. Die Täter spähen die Karten-PIN aus, indem sie über die Schulter hinweg bei der Eingabe der vierstelligen Geheimzahl mitlesen. Dann suchen die Täter nach einer Möglichkeit, die EC-Karte zu stehlen. Meist werden die Geschädigten von einem Täter abgelenkt, während sich der andere unbemerkt in den Besitz der Bankkarte bringt. Den Opfern fällt das Fehlen der Karte entweder nicht auf oder sie gehen davon aus, dass der Automat die Karte eingezogen hat.

Das empfiehlt die Polizei

„Beobachten Sie bereits vor dem Geldabheben am Automaten Ihr Umfeld genau. Achten Sie auch auf die äußere Beschaffenheit des Geldautomaten, melden Sie auffällige Veränderungen am Geldautomaten sofort der Polizei. – Achten Sie bei der Eingabe der PIN am Bankautomaten oder im Handel an den Kassen darauf, dass niemand den Vorgang beobachten kann. Bitten Sie aufdringliche Personen oder angebliche Helfer höflich aber bestimmt, auf Distanz zu bleiben. – Verdecken Sie die PIN-Eingabe, indem Sie eine Hand, ihre Geldbörse oder andere Hilfsmittel als Sichtschutz dicht über die Tastatur halten. Dies erschwert ein Ausspähen erheblich.“

Weitere Informationen zum Thema gibt es hier bei der Polizei: www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ec-und-kreditkartenbetrug