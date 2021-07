Triebwerksausfall: Landung am Airport

Wegen eines Triebwerksausfalls ist am Mittwoch ein Flugzeug des Gütersloher Medienunternehmens Bertelsmann zum Flughafen Paderborn/Lippstadt zurück gekehrt. Der Ausfall eines der beiden Triebwerke sei in 3000 Metern Höhe bemerkt worden. Der Pilot entschied sich, zum Heimathafen umzukehren, teilte Flughafen-Prokurist Roland Hüser auf Anfrage mit. Die Maschine habe trotz des Ausfalls sicher landen können.

Die Flughafen-Feuerwehr in Büren-Ahden.

Das Flugzeug war am Mittwoch um 14 Uhr mit fünf Personen einschließlich der Besatzung am Airport zu einer Geschäftsreise gestartet. Bereits wenige Minuten danach habe eines der beiden Triebwerke ausgesetzt. „Piloten üben solche Szenarien“, erklärte Roland Hüser. Pressesprecher Matthias Hack ergänzte, dass so etwas immer wieder vorkomme und der Rückflug rein vorsorglich erfolgt sei.

Aufgrund des Maschinen-Ausfalls habe man vorsorglich die Feuerwehren der Stadt Büren sowie des Flughafens alarmiert. Währenddessen habe der Pilot den Rückflug und die Landung eingeleitet. Diese habe problemlos durchgeführt werden können. Keiner der Insassen sei verletzt worden, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens Bertelsmann.

Um 14.30 Uhr landete die Maschine wieder sicher am Airport. Ein Unternehmenssprecher dankte den Hilfskräften vor Ort für die professionelle Unterstützung.