Trimm-Dich für jedermann

Neue Anlage für 40.000 Euro an der Werburger Sporthalle eröffnet – Kaufmannschaft als Initiator

Ab sofort können alle, die etwas für ihre Fitness tun möchten, an den Calisthenics-Geräten der österreichischen Firma Barzflex trainieren. „Der Trimm-Dich-Park ist ein Ort, an dem alle trainieren können. Damit wollen wir die Gemeinschaft in Spenge pflegen und unsere Heimatstadt besonders für junge Menschen aufwerten“, sagte Benjamin Volk von der Kaufmannschaft Spenge.