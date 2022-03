Trinkwasser als Kostbarkeit schätzen

Böden in Ostwestfalen-Lippe gehören landesweit zu den trockensten – Appell der Wasserversorger an Bürger

Gerade die Böden in den Gemeinden Ostwestfalen-Lippes gehören landesweit zu den trockensten. Diese Situation wird durch den anhaltenden Klimawandel verschärft. Er ist einerseits verantwortlich für längere Zeiten der Trockenheit und verursacht zudem häufigere Starkregenereignisse, die zu großen Teilen nicht vom Boden aufgenommen werden können und oberflächig ablaufen. Infolgedessen stehen diese Niederschläge für die Grundwasserneubildung nicht zur Verfügung.

Der Diplom-Geologe Frank Schmidt sagt: „Trockenperioden kehren immer wieder. Die letzte ähnlich lange Periode hatten wir in den 70er Jahren.“ Er fügt jedoch hinzu: „Diese klimatisch bedingten Schwankungen werden nun durch den menschlich verursachten Klimawandel verstärkt. Zukünftig rechnen wir mit einer stärkeren Dynamik und extremeren Wetterverhältnissen.“ Anhaltende Dürren und Starkniederschläge werden also häufiger auftreten.

Jahreszeiten von November bis März sind wichtig

Die extremeren Wetterereignisse erschweren also die Grundwasserneubildung. Besonders die vegetationsarmen Jahreszeiten von November bis März sind aber wichtig für die Erneuerung dieser wichtigen Ressource. Schmidt erklärt: „Eigentlich haben wir auf der Paderborner Hochfläche beste Bedingungen für die Grundwasserneubildung. Die Bodendürre kann sich hier nicht so tief und weitreichend ausbilden wie in den Talebenen der Weser und Ems, sodass die Winterniederschläge auch in den Dürrejahren zu einem größeren Teil dem Grundwasser zugutekommen.“ Warnend schiebt er jedoch hinterher: „Seit 2018 fehlen große Niederschlagsmengen. Für den Zeitraum von 2018 bis 2021 fehlen beispielsweise in Bad Lippspringe noch ganze 424 Liter pro Quadratmeter.“

Der Hydrologe macht auf ein weiteres Problem aufmerksam: „Die seit 2015 zu beobachtende kontinuierliche Steigerung der sommerlichen Tagesspitzenabgaben hat bei vielen Wasserversorgern zu technischen Engpässen im Bereich Wasserspeicherung und Förderung geführt.“ Hier kommen die Verbraucher ins Spiel: Schmidt spricht von einer „Amerikanisierung des Wasserkonsums“ und nennt exemplarisch die übermäßige Bewässerung der Gartenflächen und die Befüllung von Swimmingpools. „Wir alle sind aufgerufen, insbesondere in den Sommermonaten die kostbare Ressource Trinkwasser sparsamer und wertschätzender zu verwenden.“

Trinkwasserversorgung für mehr als 300.000 Bürger

Die Wasserpartner vor Ort stellen die Trinkwasserversorgung von mehr als 300.000 Bürgerinnen und Bürgern sicher. Dazu betreiben sie mehrere Brunnen und Tiefenbrunnen sowie die Wassergewinnung aus der Aabachtalsperre. Über mehr als 2300 Kilometer Versorgungsleitungen gelangt dieses kostbarste aller Lebensmittel zu den fast 76.000 Hausanschlüssen.

Im Jahre 2019 wurden die zehn Wasserversorger im Kreis Paderborn aktiv und gründeten „Deine Wasserpartner vor Ort“. Die Internetseite der Wasserpartner: deine-wasserpartner.de