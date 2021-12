Trinkwasser in Warburg wird teurer

Das Trinkwasser in Warburg wird sich in den kommenden Jahren kontinuierlich verteuern. Das haben die Stadtwerke am Donnerstag in einer Pressekonferenz mitgeteilt. Bereits am 1. Januar steigt der Arbeitspreis für die verbrauchte Menge um 9 Cent pro Kubikmeter (1000 Liter) und der Grundpreis um 2,10 Euro pro Monat. Die Abwassergebühren bleiben stabil.

Für einen durchschnittlichen Haushalt mit einem Verbrauch von 130 Kubikmetern Trinkwasser pro Jahr macht die geplante Erhöhung 3,29 Euro Mehrkosten pro Monat aus – eine Steigerung um etwa 15 Prozent.

In den kommenden Jahren soll der Arbeitspreis für das Trinkwasser allerdings kontinuierlich weiter steigen – von heute 1,45 Euro pro 1000 Liter auf 1,54 Cent in 2022; 1,63 Euro in 2023 und 1,72 Euro in 2024.

Preise gelten ab Januar

Am Mittwochnachmittag haben der Verwaltungsrat der Stadtwerke und am Dienstag der Stadtrat die Erhöhungen befürwortet, so dass die Preissteigerung zum 1. Januar gilt. Es seien einstimmige Beschlüsse gewesen, berichtet Stadtwerke-Geschäftsführer Leander Sasse.

Hintergrund der Preiserhöhung: Mit den Wasser entgelten dürfen öffentliche Versorger wie die Warburger Stadtwerke im Grunde keine Gewinne erzielen. Die Kosten müssen so kalkuliert sein, dass die laufenden Kosten, die Unterhaltung, der Ausbau und die Sicherung der Wassergewinnungsanlagen und Netze abgedeckt ist. Diese Kosten fallen aufgrund unterschiedlicher geografischer, topographischer und infrastruktureller Verhältnisse in den Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen höchst unterschiedlich aus.

Letzte Erhöung war 2005

Trinkwasser kostete 2019 in NRW im Durchschnitt 1,64 Euro pro Kubikmeter. Die Preisspanne ist jedoch groß und reicht von 0,79 Euro pro Kubikmeter (Gemeinde Hövelhof) bis 3,02 Euro (Stadt Solingen), berichtet die Landesstatistikbehörde „IT NRW“. Im Kreis Höxter liege der Warburger Preis fürs Trinkwasser weiter 10 bis 15 Prozent unter dem vergleichbarer Kommunen. Im NRW-Vergleich sogar 20 Prozent darunter, sagt Leander Sasse.

15 Jahre waren die Wasserpreise in Warburg stabil. Mittlerweile komme man um die Erhöhung aber nicht mehr herum. Dies aufgrund vieler Faktoren. Hauptgrund sei, dass der Wasserverbrauch deutlich zurückgegangen ist. Wurden in den 90er-Jahren noch 150 Liter pro Einwohner und Tag in Warburg verbraucht, liegt der Wert heute um 120 Liter.

280 Kilometer Wasserleitungen

Die Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung seien deutlich gestiegen. Hinzu komme die Inflation und hohe Kosten, um die gestiegene Hygienevorgaben (2900 Einzelanalyse von Proben jährlich) zu erfüllen. Warburg habe zudem allein durch seine Größe mit hohen Kosten umzugehen. Im Stadtgebiet gibt es neben 15 Brunnen zur Trinkwassergewinnung auch 280 Kilometer Wasserleitungen.

Über den Wasserpreis müssen nicht zuletzt auch Investitionen gedeckt werden. Davon habe es zuletzt einige gegeben. Neue Brunnen seien in Bonenburg und Scherfede erschlossen worden, fünf UV-Desinfektionsanlagen wurden installiert, das Leitungssystem wurde zur Versorgungssicherheit in Nörde und Bonenburg erweitert. Der Bau eines neuen Hochbehälters ist in Hohenwepel geplant.