Trinkwasser muss nicht mehr abgekocht werden

Routinemäßig entnommene Trinkwasserproben in privaten Haushalten wiesen in der vergangenen Woche in Bad Driburg-Donhausen, Siebenstern, Neuenheerse und Herbram-Wald vereinzelt auf Verunreinigungen in den häuslichen Wasserversorgungsanlagen hin, sodass die gesundheitlich unbedenkliche Qualität des beprobten Trinkwassers nicht gewährleistet werden konnte.

Durch die von der Stadtwerke Bad Driburg GmbH umgehend eingeleiteten Schutzmaßnahmen (Desinfektion der zugehörigen Trinkwassernetze) konnte der Störfall beseitigt werden, teilte die Stadt nun mit. Die Stadtwerke Bad Driburg GmbH gibt bekannt, dass das Trinkwasser von einwandfreier Qualität und die Freigabe durch das Gesundheitsamt erfolgt ist. Das Abkochgebot wird hiermit aufgehoben.