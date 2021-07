Trio hat lange Haftstrafen zu erwarten

Paderborn

Die Menge an Drogen, die sie umgesetzt haben, liegt weit im dreistelligen Kilogramm-Bereich. Die Haftstrafen für den illegalen Handel mit Betäubungsmitteln in einer Größenordnung, die man in Paderborn so noch nicht gesehen hat, werden lang sein. Im Prozess gegen drei Männer, die sich im Großdealer-Geschäft betätigt haben sollen, haben jetzt Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Plädoyers gehalten.

Von Ulrich Pfaff