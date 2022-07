Tritte ins Gesicht? Polizei will Vorwurf entkräften

Die Kripo Bielefeld ermittelt in einem Verfahren, in dem es um Kokaingeschäfte im Kilogrammbereich gehen soll. In diesem Zusammenhang soll ein Informant gegenüber der Polizei erklärt haben, der Deutsch-Türke Ferhat A. (34) sei maßgeblich an diesen Geschäften beteiligt. Das Amtsgericht stellte einen Durchsuchungsbeschluss u.a. für das Reihenhaus des Verdächtigen aus, der am Donnerstag vollstreckt wurde. Bei dieser Aktion wurde Ferhat A. von Spezialkräften vorübergehend festgenommen.

