Trockenheit und Waldbrände sorgen für neue Herausforderungen

Herford/Enger

Der Klimawandel stellt die Feuerwehren im Kreis Herford vor neue Herausforderungen. „Trockenheit und Waldbrände sind auch in Nordrhein-Westfalen große Probleme“, sagte am Freitagabend Kreisbrandmeister Bernd Kröger auf dem 33. Verbandstag des Kreisfeuerwehrverbands Herford in der Aula des Widukind Gymnasiums in Enger

Von Stefan Wolff