Trotz Baustellen: Freibad Höxter öffnet Mitte Mai

Noch nutzen reichlich Menschen den Gehweg über die Weser, um auf den Floßplatz zu den parkenden Autos oder ins Brückfeld zu kommen. Viele Mitarbeiter, die in den Unternehmen, Büros und Läden in der Kernstadt arbeiten, müssen sich ab dem Montag nach der Landtagswahl in der City einen Parkplatz suchen. Die Schulen in Höxter haben ihre Schülerinnen und Schüler aus Boffzen und Fürstenberg, die sonst mit dem Bus über die Weser kommen, auf die Vollsperrung ab 16. Mai und neue Busrouten über Lüchtringen hingewiesen. Ab wann die von vielen gewünschte Personenfähre in Betrieb gehen kann, das will die Stadtverwaltung zu einem späteren Zeitpunkt bekannt machen.

