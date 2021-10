Trotz Corona mehr Aktive bei der Feuerwehr

Foto:

Dringenden Handlungsbedarf sehen die Feuerwehren in der Region beim Katastrophenschutz. Kreisbrandmeister Elmar Keuter berichtete beim VdF-Delegiertentag über ein gemeinsames Strategiepapier der Feuerwehrverbände in NRW, das zeige, was sich im Katastrophenschutz nach der Hochwasserkatastrophe im Juli dringend ändern müsse. Die Feuerwehrverbände fordern etwa wiederkehrende, so genannte „Katastrophenschutzbedarfsplanungen“ in Land, Kreisen und kreisfreien Städten. Außerdem sollen in allen kreisangehörigen Kommunen Stäbe für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) gebildet werden. Regelmäßige Übungen für alle Einheiten im Katastrophenschutz seien ebenfalls notwendig. Auf Landesebene soll es eine Kompetenz-Zentrale für den Katastrophenschutz geben und im Katastrophenfall eine Landeseinsatzleitung, die die Einsätze koordiniert, erklärte Keuter, der gemeinsam mit 204 Feuerwehrleuten auf dem Kreis im Hochwassereinsatz war. Außerdem fordern die Feuerwehren bessere technische Ausstattung. Im Juli fehlten ausreichend watfähige und geländegängige Fahrzeuge. Ferner solle die Bevölkerung effektiver gewarnt werden.