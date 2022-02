Trotz Maske kein Blatt vor dem Mund

„Jugend debattiert“: Beim Schulwettbewerb am Kreisgymnasium Halle gab‘s einen Schlagabtausch zum Thema Süßigkeiten

Halle

In klassischer Champions‘-League-Manier mit Hin- und Rückspiel fand in diesem Jahr der Schulwettbewerb von „Jugend debattiert“ am Kreisgymnasium Halle (KGH) statt. Finalort war jetzt schließlich die Aula des KGH. Dabei wurden Masken getragen, wie die Fotos zeigen, aber kein Blatt vor den Mund genommen.