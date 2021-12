Trotz Pandemie mit dem Bulli durch Europa

Paderborn

Für professionelle Fotografen hat die Corona-Pandemie auch etwas Gutes. Städte wie Danzig, Lissabon oder Riga und Strände wie der im portugiesischen Carrapateira waren leer, als Peter Gebhard dort ankam. Die Natur schien unberührt, und so konnte der Paderborner mit seinen Kameras und der Drohne ungestört wunderschöne Aufnahmen machen. Zwischen Mai 2020 und Oktober 2021 bereiste er in seinem rot-weißen T1-Bulli Europa von Lissabon bis Lappland. Zurück in Paderborn sagt er: „Fast 28.000 Kilometer durch Europa und das während Corona. Mit etwas Abstand denke ich, du bist verrückt.“

Von Dietmar Kemper