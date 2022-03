Trunkenheitsfahrt endet auf Acker

Ein Zeuge meldete der Polizei am Freitagnachmittag den Unfall an der Milser Straße/Moenkamp. Die Streifenwagenbesatzung entdeckte auf der dortigen Verkehrsinsel die bis auf den Boden verbogenen Befestigungspfeiler zweier Verkehrszeichen. Ein Verkehrsschild lag neben zahlreichen Plastikteilen einer Kennzeichenhalterung auf der Verkehrsinsel, das zweite Schild fanden die Polizisten in dem nahegelegenen Graben. Auf dem Feld, gegenüber der Straße Moenkamp, sahen die Beamten in etwa 80 Meter Entfernung einen weißen Kastenwagen stehen.

An dem fahrerlosen Fiat Ducato stellten die Polizisten fest, dass die Front des unverschlossenen Fahrzeugs beschädigt war. Das fehlende vordere Kennzeichen lag im Fußraum neben leeren Bierdosen und Spirituosenflaschen.

Ärztin entnimmt Blutprobe

Ein 46-jähriger Bielefelder trat aus dem Wald zu den Beamten und gab sich als Ducato-Fahrer zu erkennen. Die Polizisten nahmen bei ihm Alkoholgeruch wahr und führten einen Alkoholvortest durch, der positiv ausfiel.

Zu dem Unfall befragt, behauptete der 46-Jährige, nach einem Hustenanfall bewusstlos geworden und erst am Ende des Feldes wieder zu sich gekommen zu sein. Aufgrund des erlittenen Schocks sei er dann in den Wald gegangen und habe dort Alkohol getrunken. Eine ärztliche Versorgung lehnte er ab.

Auf der Polizeiwache entnahm eine Ärztin dem Bielefelder eine Blutprobe. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenuss ist eingeleitet.