TuRa Elsen und Caritas-Werkstätten feiern Jubiläum

Der Inklusionssport der TuRa Elsen und die Caritas-Werkstätten im Erzbistum Paderborn haben Grund zum Feiern. Seit 25 Jahren bieten sie in partnerschaftlicher Zusammenarbeit den Beschäftigten der Caritas-Werkstätten ein umfassendes Sport- und Bewegungsangebot.

Es freuen sich über das 25-jährige Jubiläum des Werkstattsports in Paderborn (von links): Ramona Graute (Beschäftigte), Karla Bredenbals (Geschäftsführerin, Caritas-Werkstätten im Erzbistum Paderborn), Matthias Brumby, Eva Kremliczek (beide TuRa Elsen), Nicole Richtermeier, Fabian Schreiner, Josef Dulisch (alle Beschäftigte), Simon Marsh (Leiter Betriebssozialarbeit, Standort Merschweg) und Andreas Kapsch (Beschäftigter).

„Die Gesundheit unserer Beschäftigten ist ein wertvolles Gut. Sie zu erhalten und zu fördern liegt uns besonders am Herzen. Die positiven Wirkungen des Sports machen sich auch im Arbeitsalltag bemerkbar“, freut sich Karla Bredenbals, Geschäftsführerin der Caritas-Werkstätten im Erzbistum Paderborn, über die vielfältigen arbeitsbegleitenden Sportmöglichkeiten in den Betrieben.

18 Angebote zur Auswahl

Am 8. Oktober 1996 begann die Kooperation in den Caritas-Werkstätten mit arbeitsbegleitenden Sportangeboten im Tanzen, in Gymnastik, Rollstuhlsport und Schwimmen. Bis heute erfreuen sie sich großer Beliebtheit, sodass die Beschäftigten aus 18 Angeboten wählen können.

Teilnahme an den Special Olympics möglich

Für einige der mehr als 300 Sportler bleibt es dabei nicht nur beim reinen Betriebssport, wie die Inklusionssportorganisatoren der TuRa Elsen, Matthias Brumby und Eva Kremliczek, berichten: „Bei regelmäßigem Training bieten wir den Sportlern die Möglichkeit, an den Spielen von Special Olympics teilzunehmen. Die Wettbewerbe der größten Sportbewegung für Menschen mit einer geistigen Behinderung schließen unsere Sportler oftmals sehr erfolgreich ab.“

Feier folgt nach der Pandemie

Große Erfolge feierten auch die Tanz- und Gymnastikgruppen mit ihren Auftritten bei Betriebsfesten, Karnevalsfeiern und dem Integrativen Sportfest Together in Motion. „Ohne unsere zwölf engagierten Übungsleiter und die Unterstützung durch die Freiwilligendienstleistenden des Stadtsportverbandes Paderborn wären die Sportangebote und Wettkampfteilnahmen nicht möglich“, sprach Eva Kremliczek einen großen Dank an das Ehrenamt aus. Die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum sollen nach der Pandemie stattfinden.