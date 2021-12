Turtle-Bus für DRK-Kita Maikäferweg

Die Kreissparkasse hat der DRK-Kindertagesstätte am Maikäferweg eine so genannten Turtlebus gespendet.

Stiftung der Kreissparkasse Wiedenbrück unterstützt die Kleinsten mit den kurzen Beinen in Schloß Holte-Stukenbrock

Im August hat die neue Kindertagesstätte des DRK in Schloß Holte-Stukenbrock ihren Betrieb aufgenommen. „Die Einrichtung betreut fünf Gruppen und bietet Platz für 84 Kinder im Alter von null bis sechs Jahren“, informiert Dennis Schwoch, Vorstand des DRK-Kreisverbandes.

Um mit den jüngeren Kindern Spaziergänge unternehmen zu können, hatte die Einrichtung bei der Stiftung der Kreissparkasse Wiedenbrück um Unterstützung bei der Anschaffung eines Turtle-Busses gebeten. „Diese Unterstützung haben wir gern zugesagt, da ein derartiger Kinderbus für die Erzieher und Erzieherinnen eine große Erleichterung bietet und zudem den Erfahrungsschatz der Kinder bei Ausflügen erweitert“, sagt Vorstandsmitglied Emilian Klein.

Es ist der 61. Turtle-Bus, den die Stiftung der Kreissparkasse Wiedenbrück an Kindertageseinrichtungen im Geschäftsgebiet übergeben hat. „Allein elf davon werden in Schloß Holte-Stukenbrock geschoben“, sagt Barbara Gerbig, Leiterin der Geschäftsstelle in Schloß Holte. Sechs Kinder bis zu einem Alter von vier Jahren haben im Wagen Platz.

Mit den Erträgen aus der Anlage des Stiftungskapitals werden Vorhaben aus den Bereichen Jugend- und Altersfürsorge, Breitensport, Kunst und Kultur, Erziehung und Bildung, Brauchtums- und Heimatpflege, Natur- und Umweltschutz, Gesundheitswesen, Wissenschaft und Forschung im regional begrenzten Geschäftsgebiet gefördert. Auf Grund des weit gefassten Stiftungszwecks konnten seit der Gründung viele Einrichtungen, Aktionen und Maßnahmen ein sehr bemerkenswerter Betrag von mehr als 1,9 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden.