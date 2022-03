TuS Egge Schwaney spendet für DKMS-Spendentour von Benedikt Goesmann

Seine Frau Alicia starb 2019 an Blutkrebs. Und Goesmann möchte ihren Herzenswunsch erfüllen. Nach ihrer Genesung wollte seine Frau Leukämie-Patienten in ihrer Heimat in Südamerika helfen. Benedikt Goesmann möchte, wie am 27. Januar berichtet, daher innerhalb von zweieinhalb Monaten über 4500 Kilometer mit dem Fahrrad von Paderborn nach Lissabon fahren. Die Tour startet in wenigen Tagen (www.ride-for-all.de). Mit der Spendentour will er auf die Situation aufmerksam machen, fordert zur Registrierung auf und sammelt Spenden für die DKMS Chile.

„Wir freuen uns, dass wir auf das wichtige Thema Typisierung und Knochenmarkspende aufmerksam machen und Benedikts großartige Aktion unterstützen können“, so Patrick Dirichs, 2. Vorsitzender des TuS Egge Schwaney, der jetzt mit der Ersten Mannschaft des TuS Egge die Spende an Benedikt Goesmann übergeben hat.