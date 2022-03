TuS Langenheide freut sich über Erleuchtung – und spart

Werther

Die Sonne strahlt, auf dem Kunstrasen kicken die E-Junioren, am Spielfeldrand wird fleißig gewerkelt: Beim TuS Langenheide kommt das Vereinsleben wieder in Gang. Nach zwei Jahren, in denen Corona den Sportbetrieb weitgehend gelähmt hat, erhält der Fußballklub in Werthers Nordwesten eine belebende Vitaminspritze: Am Donnerstag kam die Nachricht von der NRW-Landesregierung, dass dem TuS ein Zuschuss von fast 150.000 Euro zusteht. Verwendet wird er für die Erneuerung der Flutlichtanlage und der Ballfangzäune am Kunstrasenplatz.

Von Gunnar Feicht