TV-Wettstreit der Wirte

Einige Bielefelder Gastronomen haben sich in der Küche und an der Bar jetzt besonders ins Zeug gelegt. Denn zu Gast waren andere Gastronomen und ein Kamerateam, das den kulinarischen Wettstreit verfolgte – für die Doku-Soap „Mein Lokal, Dein Lokal“ des TV-Senders Kabel 1.

Kamerateam dreht für die Doku-Soap „Mein Lokal, Dein Lokal“ im Konoba in Bielefeld

Konoba-Gastwirt Matijas Tesija (rechts) begrüßt an der Jöllenbecker Dorfstraße seine Gäste (von links) Erkan Yilmaz (Medivino), Marcus Schmidt (Habichtshöhe), Amir Nemat (Howzit) und Aleks Venecani (Die Mühle), begleitet von Kameramann Marcel Manske.

Andere Gäste waren am Mittwoch im Konoba von Gastwirt Matijas Tesija an der Jöllenbecker Dorfstraße nicht zu sehen, hätten ohnehin kaum Platz gefunden. Statt dessen schwirrten Kamera- und Tonleute, ein Regisseur und eine Aufnahmeleiterin der Produktionsfirma Good Times durch Gastraum und Küche. Im Kamerafokus: Matijas Tesija, der das frühere „Maskottchen“ 2018 übernommen hat, und sein Team, nicht zuletzt seine Mutter Milena Tesija, die in der Küche dafür sorgte, dass alles passt.