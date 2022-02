Twingofahrer flüchtet zu Fuß nach Unfall

Ein jähes Ende hat am Freitag die Flucht eines 22-jährigen Herforders in Kirchlengern genommen. Nachdem er zunächst bei der Fahrt mit seinem Twingo die Haltezeichen der Polizei ignorierte, knallte er schließlich gegen einen Baum und versuchte dann, sich zu Fuß davon zu machen.

Polizei stellt 22-jährigen Herforder in Kirchlengern

Am Freitag fuhr ein 22-jähriger Herforder laut Polizeibericht mit seinem Renault Twingo gegen 11.50 Uhr auf der Herforder Straße in Richtung Herford. Da an dem Fahrzeug keine Kennzeichen angebracht waren und der Fahrer augenscheinlich den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte, beabsichtigten Polizeibeamte den bis dahin unbekannten Fahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, hieß es weiter.

Fahrt ohne Kennzeichen und Führerschein

Der Mann ignorierte jedoch die Haltezeichen und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Kurze Zeit später verlor er jedoch die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte schlussendlich mit einem Baum, schreiben die Beamten. Der 22-Jährige verließ sein Fahrzeug und versuchte zu Fuß vom Unfallort zu flüchten. Er wurde jedoch von den Polizeibeamten eingeholt. Da er sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zuzog, wurde er mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht. Sein 24-jähriger Beifahrer verletzte sich bei der Kollision laut Bericht ebenfalls leicht.

Der 22-Jährige, der nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, muss sich nun wegen mehrerer Verkehrsdelikte verantworten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.