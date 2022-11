Über 1200 Flüchtlinge leben in Bünde

Deutlich mehr als 1200 Flüchtlinge leben derzeit in Bünde. Wenig überraschend: Der überwiegende Teil der asylsuchenden Menschen, die in der etwas mehr als 45.000 Einwohner zählenden Kommune untergebracht ist, stammt aus der Ukraine. Die Erfüllungsquote nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz liegt somit bei 133 Prozent.

In den Britenhäusern in Bünde-Mitte und Hunnebrock ist der Großteil der Ukrainer untergebracht.

Das heißt im Klartext: Bünde hat seine Aufnahmequote aktuell um 213 Personen übererfüllt. Die Daten dazu hat nun das Sozialamt der Kommune zusammengetragen. In regelmäßigen Abständen werden die Zahlen den Mitgliedern des Ausschusses für Integration und Soziales vorgestellt. Das nächste Mal in der Sitzung des Gremiums am 14. November.