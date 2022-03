Über das Dach der Welt

Nach Verschiebungen und Absagen soll die beliebte Vortragsreihe „Länder und Menschen“ der Volkshochschule Ravensberg an diesem Mittwoch, 9. März, endlich starten. Vier Termine stehen auf dem Programm. Zum Auftakt. geht es in den Himalaya, das „Dach der Welt“ – um 19.30 Uhr in der Aula des Haller Berufskollegs.

Auf ins Himalaya: VHS-Reihe „Länder und Menschen“ beginnt am Mittwoch im Altkreis Halle

Verschneite Pässe und abgelegene Dörfer zwischen den höchsten Berggipfeln der Erde – das ist der Himalaya. Reisejournalist Pascal Violo scheut keine Strapazen, um Schönheit und Seele der Gebirgslandschaft, aber auch die Menschen dieser einzigartigen Region in berührenden Aufnahmen festzuhalten. Der Reisefotograf wandert in Nepal wochenlang durch die Region des Solo Khumbu zum Basislager des Mount Everest. Yak-Karawanen und bunte Gebetsfahnen säumen seinen Weg, und der Anblick der höchsten Berge der Welt versetzt ihn in wortloses Staunen.

In der Hauptstadt Kathmandu treffen zwei Weltreligionen aufeinander. Im letzten Himalaya-Königreich Bhutan begibt sich Violo auf die Suche nach dem Glück: Er fängt die buntesten Maskentänze der Region in beeindruckenden Filmsequenzen ein und staunt über das Tigernest, Bhutans bekanntestes Kloster. Bhutan ist das einzige Land der Welt, das den Buddhismus als Staatsreligion praktiziert. Bhutan beeindruckt nicht nur durch die noch sehr lebendig gelebte Kultur, sondern auch durch die äußerst kluge Staatsführung, die das Glück der Bevölkerung vor die Interessen der Wirtschaft stellt.

Abenteuerliche Motorradtour über den höchsten befahrbaren Pass der Welt

Auf einer abenteuerlichen Motorradtour durch Ladakh überquert Pascal Violo den höchsten befahrbaren Pass der Welt. Am malerischen Thiksey-Kloster erlebt der Reisefotograf ein berührendes Treffen mit dem Dalai Lama. In Tibet umrundet Pascal Violo mit zahlreichen Pilgern den Berg Kailash und feiert am Fuß des Berges das farbenprächtige Saga Dawa Fest.

Beeindruckt von der Herzlichkeit der Bewohner macht sich Pascal Violo ein aufs andere Mal auf die Suche nach der Seele dieser Region, um auf heiligen Pilgerpfaden zu wandern, mit Mönchen Mantras zu singen und das magische Licht des Himalaya in seinen Bildern einzufangen.

Die weiteren Termine

22. März: Zweirad-Abenteuer – 87.000 Kilometer in fünf Jahren um die Welt mit Phillip Schaudy.

30. März: Thailand – Traumreise mit Sehnsuchtspotenzial mit Dirk Bleyer.

6. April: Borneo – Wunderwelt im Verborgenen mit Dieter Schonlau.

Im Moment gelten die 2G-Regeln und Maske am Platz, was sich aber kurzfristig ändern kann. Die Organisatoren hoffen auf das treue Stammpublikum. Anmeldung unter www.vhs-ravensberg.de oder bei der VHS, Telefon 05201/8109-0. Es soll keine Abendkasse geben, die VHS bittet um Voranmeldung. Kurzentschlossene und Menschen, die sich mit der Anmelde-Prozedur schwertun, können sich aber auch noch am Abend anmelden.