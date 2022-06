Über das „Unsagbare“ sprechen

Stadt Herford will Thema Kindesmissbrauch über Projekt an Kitas und Grundschulen aus der Tabuzone holen

Herford

Zahlreiche Strafprozesse in jüngster Vergangenheit sowie die kreisweite Razzia gegen Kinderpornographie in der vergangenen Woche haben es wieder gezeigt: Sexueller Missbrauch von Jungen und Mädchen ist in der Gesellschaft allgegenwärtig. Aber wie mit diesem Thema umgehen, das immer noch weitgehend noch tabuisiert wird?

Von Bernd Bexte