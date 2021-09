„Über die Not der Kinder zur Politik gekommen“

Aus Mennighüffen in den Bundestag: Das ist das Ziel von Radisa Amidzic. Der 42-Jährige kandidiert für die „Basis“ im Wahlkreis Herford/Minden-Lübbecke II.

Der Erzieher Radisa Amidzic aus Löhne kandidiert für die Basisdemokratische Partei – Das Wohl der Jüngsten liegt ihm besonders am Herzen

Er sagt, er habe Glück gehabt. Schon viele Male im Leben. Der Mann aus dem ehemaligen Jugoslawien hat in Deutschland seinen Weg gefunden. Inzwischen lebt der 42-Jährige mit seiner Frau und zwei Kindern im selbst renovierten Eigenheim in Mennighüffen. Ehemals Jurastudent, hat Amidzic vor gut fünf Jahren den Einstieg in den Erzieherberuf gefunden. Dort sei er „angekommen“, sagt er. Sozial, menschlich – und als Hoffnungsträger.