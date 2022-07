Über Jahrzehnte Treue gehalten

Glückliche Gesichter in der Hövelhofer KFD. Nach der Coronapause im vergangenen Jahr konnte die Jahreshauptversammlung und insbesondere die Ehrung der Jubilarinnen wieder in Präsenz erfolgen.

„Die Jubilarinnenehrung,“ so die Vorsitzende Ellen Horenkamp, „ist für mich jedes Jahr aufs Neue eine ganz besondere Ehre. Verdienten KFD-Frauen für ihre jahrzehntelange Treue zur KFD St. Johannes Nepomuk Hövelhof unser aller Dank und Anerkennung auszusprechen, erfüllt uns mit Freude und Dankbarkeit.“

So konnten die Hövelhofer­innen mit 38 Frauen Silber-, Gold- und Diamantjubiläum feiern. In einer kleinen Laudatio machte die Vorsitzende deutlich, dass die KFD Hövelhof sich glücklich schätzen könne, dass die Jubilarinnen über so viele Jahrzehnte hinweg treu an der Seite der Gemeinschaft stünden. Alle Jubilarinnen hätten durch ihre jahrzehntelange Mitgliedschaft dafür gesorgt, dass sich die KFD Hövelhof zu einer vielfältigen, bunten und offenen Gemeinschaft entwickelt habe.

Vorsitzende sprach Dank und Anerkennung aus

Die Vorsitzende sprach den Jubilarinnen Dank und Anerkennung aus und überreichte ein kleines Präsent mit der Ehrenurkunde. Die Jubilarinnen, die nicht an der Jahreshauptversammlung teilnehmen konnten, erhielten die Glückwünsche, Geschenke und Urkunden durch die Mitarbeiterinnen ihres Bezirkes. Es wurden geehrt: für 60 Jahre Mitgliedschaft Johanna Düsterhus, Maria Flüter, Luise Fortströer, Anneliese Harnisch, Regina Kläse-ner, Maria Menke, Marlene Merschmann, Ruth Rennerich, Margret Reddeker, Anna Stamm, Gisela Wewer; für 50 Jahre Thea Dunschen, Gerda Hanhardt, Hildegard Schneider, Else Westhof und für 25 Jahre Brigitte Fortmeier, Brigitte Hennerkes, Barbara Horenkamp, Marlies Hüwelhans, Petra Klausfering, Renate Lindemann, Maria Mersch, Angelika Michelis, Angelika Mielemeier, Marion Pfeil, Theresia Pöhler, Susanne Rose, Margarete Schmüdderich und Manuela Wiethoff.