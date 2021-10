Übergabe für Mitte Januar 2022 geplant

Der Bau des Parkhauses am zukünftigen Medical City Plaza in Bad Oeynhausen macht gute Fortschritte.

Der Stahl-Rohbau für das Parkhaus sei so gut wie fertiggestellt. Fratzke ist auch Geschäftsführer der Parkhaus am Stadion GmbH & Co. KG. Er geht davon aus, dass das Parkhaus Mitte Januar 2022 fertiggestellt ist und seiner Bestimmung übergeben werden kann. Fratzke: „Das wird dann auch zur Entspannung der Parkplatzsituation auf dem Hockey-Platz beitragen.“ Während das Parkhaus in den Ausmaßen 33 mal 35 Meter auf einer Fläche von etwa 1350 Qua­dratmetern entsteht, umfasst die für das Gesamtprojekt genutzte Fläche etwa 8000 Quadratmeter. Der erste Spatenstich für das Parkhaus war Anfang Juli diesen Jahres erfolgt.