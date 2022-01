Übergang in den Beruf besser meistern

Den Übergang der Schülerinnen und Schüler von der Schule in eine betriebliche Ausbildung auch in Zeiten der Corona-Pandemie zu unterstützen und die berufliche Entscheidungsfindung zu erleichtern, das ist das neue Angebot der „Übergangsbegleitung“ der Kreishandwerkerschaft Höxter-Warburg für Jugendliche der 10. Klassen.

Die Kreishandwerkerschaft Höxter-Warburg kooperiert bei diesem Angebot eng mit dem Berufsberater der Arbeitsagentur, der Koordinatorin für berufliche Orientierung und der Abteilungsleiterin II, um ausbildungsinteressierte Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg in die duale Ausbildung zu unterstützen. Weiterhin sind auch die ausbildenden Betriebe aller Branchen im Kreis Höxter wichtig, mit denen zielgerichtet zusammengearbeitet wird.

Die Übergangsbegleitung durch die Kreishandwerkerschaft – vertreten an der Sekundarschule im Dreiländereck durch Dennis Bahr und Markus Cooper – orientiert sich an den Bedürfnissen und der aktuellen Situation der jungen Menschen. „Motivierte und willige Jugendliche erhalten zum Beispiel Unterstützung beim Schreiben von Bewerbungen und bei der Vorbereitung auf ein Bewerbungsgespräch“, so Bahr bei der Vorstellung des Angebots bei den Klassen 10 der Sekundarschule. Auch sollen nach Absprache mit der Abteilungsleiterin Judith Hüsken Firmen in die Schule eingeladen werden, die dann ihren Betrieb und die entsprechenden Ausbildungsmöglichkeiten vorstellen.

Die Jugendlichen können in Abstimmung nun jeden Dienstag zwischen 8 und 11 Uhr das kostenlose Angebot wahrnehmen. Gerne können auch interessierte Eltern an den Beratungsgesprächen teilnehmen.