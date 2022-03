Übergang soll sicherer werden

CDU-Fraktion Bad Driburg mit neuem Vorstoß zur Verkehrssicherheit in der Pyrmonter Straße

Bad Driburg

Die CDU-Fraktion Bad Driburg teilt in einer Pressemitteilung mit, dass sie sich für eine Verbesserung der Verkehrssicherheit am Fußgängerüberweg in der Pyrmonter Straße einsetzen wird.